Еще тысячу тонн сахарного песка завезут в Нижегородскую область до конца недели Общество

Еще тысячу тонн сахарного песка завезут в Нижегородскую область до конца недели. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале по итогам заседания координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере.

Глеб Никитин отметил, что в ходе заседания обсудили и сферу торговли. "Стабилизируется ситуация с сахаром. До конца недели получим еще 1000 тонн", - добавил он, отметив при этом, что мониторинг ведется в ежедневном режим по всем видам товаров.

"Запасов в стране хватает, дело только в логистике. Сейчас важно создавать новые возможности для нашего бизнеса. До максимума планируется увеличить количество мест для размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях и упростить процедуру согласования", - особо отметил нижегородский губернатор.

"В эти выходные стартуют первые продовольственные ярмарки с нижегородской продукцией. Сейчас хороший момент, чтобы начать или развить свое дело. Время показало, как опасно зависеть от зарубежных поставок. Курс на поддержку отечественного производителя будет неизменным", - сказал в заключение Глеб Никитин.

Напомним, что поставки сахара начались в магазины Нижегородской области.

Согласно информации, по данным торговых сетей в Нижегородскую область начались крупные поставки сахара. Это касается поставок и тех ритейлеров, у которых сахар оставался, и тех, у кого запасы закончились.