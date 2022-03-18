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Общество

Жилой комплекс будет построен на месте бывшей военной базы в Автозаводском районе

23 марта 2022 11:04  [38] Общество

Фото: ДОМ,РФ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жилой комплекс будет построен на месте бывшей военной базы в Автозаводском районе. Об этом сообщается на сайте госкомпании ДОМ.РФ.

Согласно информации, на торги был выставлен земельный участок площадью 8,7 га на улице Львовской в Автозаводском районе, на месте которого раньше располагалась воинская часть. Его стартовая стоимость составляет 79,6 млн рублей.

На территории расположены 28 объектов общей площадью 10 708 квадратных метров. Рядом с участком находятся остановки общественного транспорта, торговые центры и дворец спорта "Северная звезда".

Победителю торгов предстоит подготовить проект комплексного развития территории и спроектировать будущие дома и дошкольное учреждение.

Итоги торгов будут подведены 1 апреля.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысяч га можно вовлечь под жилищное строительство в Нижегородской области.

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Теги:
Жилье Строительство
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