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Экономика

Дума Нижнего Новгорода утвердила обновленный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 года

23 марта 2022 11:52  [54] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода утвердили обновленный бюджет на 2022 год и плановый период 2023 года. Об этом стало известно на заседании городской Думы 23 марта.

Согласно информации, доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2022 году увеличены на 6,4 млрд рублей и составили 51 млрд рублей. Расходы возросли на 7,5 млрд рублей - до 52,1 млрд рублей. Дефицит в 1,1 млрд рублей планируется погасить за счет остатков средств 2021 года и коммерческих кредитов.

Расходная часть бюджета возросла за счет увеличения средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство и капремонт школ и детских садов, модернизацию объектов культуры, содержание и ремонт дорог, благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" и другие статьи расходов. 

Также дополнительное финансирование в размере 30,1 млн рублей предусмотрено на выплату субсидий предпринимателям на открытие бизнеса и реорганизацию производства, а также на развитие ярмарочной торговли.

По словам председателя городской Думы Олега Лавричева, процесс управления финансами находится в зоне особого внимания депутатского корпуса, а текущие результаты по принятым ранее решениям адекватны актуальной экономической обстановке.

Доходы бюджета 2023 года составят 46 570 млрд рублей, расходы – 46 507 млрд рублей, профицит – 63 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилфонда, муниципальное строительство жилых домов на территории Автозаводского района и модернизацию Нижегородского планетария имени Г.М.Гречко.

В бюджет 2024 года заложены доходы – 46,5 млрд рублей, а расходы – 46,1 млрд рублей. Таким образом, профицит составит 392,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что резервный фонд Нижнего Новгорода будет увеличен на 300 млн рублей.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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