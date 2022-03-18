Около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области Экономика

здание правительства региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около трех млрд рублей будет направлено на поддержку экономики Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, стоимость региональных мер поддержки из областного бюджета оценивается примерно в 3 млрд рублей, не считая выпадающих доходов от различных налоговых каникул и льгот. Всего в списке мер более 40 позиций.

Так, среднему и малому бизнесу будут предоставлены "налоговые каникулы" на 2022 год, для них будут снижены ставки упрощенной системы налогообложения (УСН). Также они смогут получить субсидии на поддержку занятости.

Для социальных предпринимателей вводятся налоговые льготы по УСН. Кроме того, около 1 млрд рублей будет направлено на субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам Глеба Никитина, также будет рассмотрена возможность применения льгот при установлении размера платы за аренду земельных участков и ряд других мер.

"Все это в дополнение к федеральным мерам поддержки. Будет потребность – оперативно примем дополнительные решения", - написал губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется ввести поддержку семейных предприятий.