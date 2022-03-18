Нижегородские старшеклассники начали обучение в Школе юного диплома Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские старшеклассники начали обучение в Школе юного диплома. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, в корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялась встреча участников и наставников проекта "Школа юного дипломата", который проводится в регионе уже второй год подряд.

60 нижегородских школьников познакомились со своими наставниками – опытными специалистами в области дипломатии и международных отношений. Ими стали директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, ректор НГЛУ им. Н.А.Добролюбова Жанна Никонова, проректор по международной деятельности ННГУ им. Н.И.Лобачевского Александр Бедный, директор ИМОМИ ННГУ им. Н.И.Лобачевского Михаил Рыхтик и директор Международной школы им. М.В.Ломоносова Галина Клочкова.

По словам директора областного департамента внешних связей Ольги Гусевой, в прошлом году проект получил высокую оценку Министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Многие региона России стремятся перенять эту практику и использовать нижегородский опыт на своей территории.

Всего в программу нового учебного года в нижегородской Школе юного дипломата вошло около 40 мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на межрегиональный конкурс "Хочу стать дипломатом".