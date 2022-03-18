Павловский производитель столовых приборов готов замещать продукцию иностранных предприятий Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Павловский производитель столовых приборов готов замещать продукцию иностранных предприятий. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ПАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова" выпускает более 350 наименований столовых приборов. Его производственные мощности позволяют расширить номенклатуру и увеличить объем выпуска продукции.

По словам директора завода Сергея Бабушкина, 80% шлифовальных кругов, которые ранее закупались за рубежом, в настоящее время производятся собственными силами. Кроме того, было налажено производство полировальных паст, сейчас этот процесс не зависит от импортных составляющих.

Также он рассказал, что в 2021 году объем производства завода составил около 10,5 млн единиц изделий. В случае ухода с рынка зарубежных торговых марок предприятие готово увеличить выпуск продукции примерно в 2-3 раза.

Ранее сообщалось, что предприятия НХП и туризма Нижегородской области получат дополнительные меры поддержки.