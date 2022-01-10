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Экономика

Предприятия НХП и туризма Нижегородской области получат дополнительные меры поддержки

15 марта 2022 18:47  [99] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Предприятия НХП и туризма Нижегородской области получат дополнительные меры поддержки. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению негативных явлений в сферах туризма, народных художественных промыслов и культуры.

Согласно информации, на заседании обсуждалось положение предприятий народных художественных промыслов в Нижегородской области.

Как рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев, одна из инициатив в части поддержки отрасли НХП — выделение средств из регионального бюджета для компенсации предприятиям затрат на оплату коммунальных услуг и приобретение матеров Также эти средства могут быть направлены на модернизацию производственных мощностей, оплату труда наставникам и на стимулирующие выплаты молодым специалистам.

Также было высказано предложение усилить продвижение туристического потенциала Нижегородской области в столичном регионе.

По словам Сергея Яковлева, туристическая сфера загружает и отели, и рестораны, и музеи региона, что не только дает доход отрасли, но и сохраняет рабочие места. Именно поэтому важно быть на связи и оперативно реагировать на меняющиеся условия.

Кроме того, представитель ресторанного бизнеса Алексей Беляев предложил в 2022 году минимизировать процесс согласования установки летних веранд кафе и ресторанов на улицах города.

"Собранные предложения мы планируем направить на рассмотрение правительства региона, чтобы максимально быстро реагировать на запрос отрасли", - сказал Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что меры поддержки туристической отрасли будут реализованы в Нижегородской области.

Также напомним, что Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономик.

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Теги:
бизнес Правительство Нижегородской области
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