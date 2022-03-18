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Общество

Обитатели нижегородского зоопарка "Лимпопо" начали выходить из зимней спячки

23 марта 2022 17:11  [26] Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Весеннее пробуждение стартовало в зоопарке "Лимпопо".

Первыми из зимней спячки вышли степные сурки Мася и Масик. Сначала проснулся самец, буквально на несколько секунд высунув сонную мордочку из теплого домика, а через несколько дней на улицу вышла Мася.

Вторым на очереди из обитателей "Лимпопо", кто проснулся после продолжительного зимнего сна, стал бурый медведь Балу. Он тщательно обнюхал свой вольер, а затем перешел к водным процедурам и приступил к чистке своей шести. Через несколько дней примеру Балу последовала и медведица Ляля.

Последним из продолжительного сна, как и в прошлом году, вышел гималайский медведь Моган. Прежде чем выйти из своей берлоги, он около пяти
минут стоял в нерешительности на пороге и принюхивался к весеннему воздуху, а затем вышел на прогулку и полакомился своим любимым угощением.

По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, каждый год пробуждение обитателей "Лимпомпо"– это настоящее событие для его сотрудников, которое все с нетерпением ждут.

"Животные – самые лучшие метеорологи, поэтому если они проснулись и чувствуют себя хорошо, значит к нам, наконец, точно пришла весна", - сказал Владимир Герасичкин.

Ранее сообщалось, что весенний беби-бум начался в нижегородском зоопарке "Лимпопо".

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Теги:
Животные Зоопарк
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