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Общество

Глеб Никитин подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

23 марта 2022 17:33  [77] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ". Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, соглашение предполагает стратегическое взаимодействие в рамках подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и секторе гостеприимства в регионе. Одно из основных направлений сотрудничества – развитие круизного кластера "Ока-Волга".

По словам вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко, сотрудничество позволит Нижегородской области в 2-3 раза увеличить туристический поток. Также продолжится субсидирование льготных кредитов по всем проектам, которые входят в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с 2018 года рост турпотока в Нижегородской области составил 35%, а в 2021 году превысил допандемийный уровень.

"Настоящим открытием стал запуск судов на подводных крыльях "Валдай". Это стимул для развития речного туризма и круизного кластера "Ока-Волга", которому и посвящено наше соглашение. Кластер поможет развитию туризма в Нижнем Новгороде, Городце, Чкаловске и городе Бор. Благодарю корпорацию "Туризм.РФ" за интерес к нашему региону, за готовность к сотрудничеству", - сказал Глеб Никитин.

Директор АО "Корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов рассказал, что Нижегородская область знаменита святыми для всех православных местами и возможностями для организации водного туризма. Развитие этих направлением станет приоритетным при реализации соглашения.

Ранее сообщалось, что предприятия НХП и туризма Нижегородской области получат дополнительные меры поддержки.

СПРАВКА:

АО "Корпорация "Туризм РФ" создано 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма.

Корпорация совместно с субъектами РФ занимается мастер-планированием территории страны, формированием туристических  кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков.

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Теги:
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