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Общество

Нижегородская армянская община направила гуманитарную помощь жителям Донбасса

23 марта 2022 18:27  [57] Общество

Нижегородская армянская община направила гуманитарную помощь жителям Донбасса, сообщает департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

Как отметил председатель Нижегородской армянской общины Агаси Алекян, историческая память армянского народа не позволяет быть безразличными к трагедиям. "Особенно, когда беда коснулась людей, родственные и дружеские связи с которыми складывались десятилетиями", - добавил он, отметив при этом, что в ближайшее время члены Нижегородской армянской общины также организуют сбор гуманитарной помощи для жителей дружественных республик.

Стоит отметить, что пятитонный груз включает в себя продукты питания длительного хранения, медикаменты первой необходимости, электрические генераторы и 500 теплых спальных мешков. В настоящее время он находится в специальном распределительном центре.

По мнению директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, подобные акции со стороны некоммерческих организаций будут способствовать развитию народной дипломатии и укреплению связей нижегородского региона с зарубежными партнерами.

Ольга Гусева поблагодарила Агаси Алековича и Нижегородскую армянскую общину за поддержку людей Донбасса.

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Теги:
беженцы гуманитарная помощь
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