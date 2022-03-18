Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2022 18:50  [1] Ремонт завершился в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода
23 марта 2022 18:27  [56] Нижегородская армянская община направила гуманитарную помощь жителям Донбасса
23 марта 2022 18:21  [54] Нижегородская Госжилинспекция отмечает 23-летие со дня образования
23 марта 2022 18:19  [61] Первые в 2022 году квартиры для расселения жителей аварийного фонда куплены в Дзержинске
23 марта 2022 18:13  [68] План спила старых и сухих деревьев готовят в Советском районе Нижнего Новгорода
23 марта 2022 17:33  [102] Глеб Никитин подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"
23 марта 2022 17:31  [86] YouTube продолжает участвовать в дискриминации российских СМИ
23 марта 2022 17:11  [133] Обитатели нижегородского зоопарка "Лимпопо" начали выходить из зимней спячки
23 марта 2022 16:26  [130] Нижегородские старшеклассники начали обучение в Школе юного диплома
23 марта 2022 14:53  [163] Госдума приняла в трех чтениях закон "Единой России" о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
Общество

Ремонт завершился в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода

23 марта 2022 18:50  [1] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт завершился в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона в 2021 году медучреждению было выделено 16,6 млн рублей на приобретение оборудования, капитальный ремонт кабинетов и помещений.

Так, в больнице были отремонтированы кровля здания, лестничные пролеты, медицинские кабинеты, комната временного хранения медицинских отходов, санитарные помещения для персонала и посетителей, оборудовали санузел для маломобильных граждан. Также был выполнен капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования. Закуплено новое специализированное оборудование, в том числе диагностическая ультразвуковая система.

По словам главного врача поликлиники Инны Кондратьевой, в учреждении планируется развивать услуги медицинской реабилитации, а также открыть кабинет охраны зрения.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень этих поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph