Ремонт завершился в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт завершился в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона в 2021 году медучреждению было выделено 16,6 млн рублей на приобретение оборудования, капитальный ремонт кабинетов и помещений.

Так, в больнице были отремонтированы кровля здания, лестничные пролеты, медицинские кабинеты, комната временного хранения медицинских отходов, санитарные помещения для персонала и посетителей, оборудовали санузел для маломобильных граждан. Также был выполнен капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования. Закуплено новое специализированное оборудование, в том числе диагностическая ультразвуковая система.

По словам главного врача поликлиники Инны Кондратьевой, в учреждении планируется развивать услуги медицинской реабилитации, а также открыть кабинет охраны зрения.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень этих поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.