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Билет в нижегородский аквапарк "Океанис" будет стоит 1 700 рублей. Об этом сообщили представители компании социальных сетях.
Согласно информации, посещение аквапарка для взрослого обойдется в 1700 рублей. Малыши от 0 до 4 лет в сопровождении родителей смогу посетить "Океанис" бесплатно. Цена для детей с 5 до 13 лет составит 1400 рублей.
Также для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и многодетных семей стоимость билета составит 1400 рублей, для детей из льготной категории — 1150 рублей.
Отмечается, что данные цены актуальны для тарифа в будние дни на 12-часовое пребывание.
Напомним, что официальное открытие аквапарка "Океанис" в Нижнем Новгороде состоится 22 апреля.
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