Билет в нижегородский аквапарк "Океанис" будет стоит 1 700 рублей Общество

Фото: страница аквапарка "Океанис" в соцсетях

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Билет в нижегородский аквапарк "Океанис" будет стоит 1 700 рублей. Об этом сообщили представители компании социальных сетях.

Согласно информации, посещение аквапарка для взрослого обойдется в 1700 рублей. Малыши от 0 до 4 лет в сопровождении родителей смогу посетить "Океанис" бесплатно. Цена для детей с 5 до 13 лет составит 1400 рублей.

Также для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и многодетных семей стоимость билета составит 1400 рублей, для детей из льготной категории — 1150 рублей.

Отмечается, что данные цены актуальны для тарифа в будние дни на 12-часовое пребывание.

Напомним, что официальное открытие аквапарка "Океанис" в Нижнем Новгороде состоится 22 апреля.