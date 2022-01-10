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Общество

Официальное открытие аквапарка "Океанис" в Нижнем Новгороде состоится 22 апреля

13 марта 2022 17:27  [40] Общество

Фото: страница аквапарка "Океанис" в соцсетях

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Официальное открытие аквапарка "Океанис" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде состоится 22 апреля. Об этом представители компании сообщили в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что аквапарк в планируется открыть к началу мая.

Согласно анонсу, гостям аквапарка будут доступны 17 горок - 9 взрослых и 8 детских, 7 джакузи, "Ленивая река" протяжённостью 298 м, волновой бассейн площадью 885 кв.м, семейный водный игровой комплекс, а также ресторан и 3 кафе.

При этом фитнес-клуб и термальный комплекс из 21 вида бань и саун откроются уже 26 марта.

Изначально инвестор планировал открыть комплекс с аквапарком ещё в августе 2016 года, а потом дата открытия перенеслась на IV квартал 2019 года. Затем назывался новый срок открытия - сентябрь 2020 года, но из-за пандемии работы встали. 

Напомним, торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall", на территории которого расположен аквапарк,  открылся в ноябре 2021 года.

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Теги:
Аквапарк Открытие
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