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Единый дизайн-код введен на 13 улицах Нижегородского района. Об этом сообщила администрация района на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, единые правила внешнего вида для всех вывесок на домах введены на улицах: Большой Покровской, Варварской, Минина, Алексеевской, Пискунова, Рождественской, Большой Печерской, Горького, Кожевенной, Ильинской и Звездинка.
Работы по формированию единой структуры наружной рекламы провело МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".
Также планируется введение единого дизайн-кода на улицах Родионова, Белинского, Новая, Короленко и Славянская.
В администрации Нижегородского района напомнили, что все незаконные объекты наружной рекламы и информации демонтируются. Для эксплуатации необходимо получить специальное разрешение в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что Нижегородский район очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений.
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