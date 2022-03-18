Единый дизайн-код введен на 13 улицах Нижегородского района Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Единый дизайн-код введен на 13 улицах Нижегородского района. Об этом сообщила администрация района на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, единые правила внешнего вида для всех вывесок на домах введены на улицах: Большой Покровской, Варварской, Минина, Алексеевской, Пискунова, Рождественской, Большой Печерской, Горького, Кожевенной, Ильинской и Звездинка.

Работы по формированию единой структуры наружной рекламы провело МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

Также планируется введение единого дизайн-кода на улицах Родионова, Белинского, Новая, Короленко и Славянская.

В администрации Нижегородского района напомнили, что все незаконные объекты наружной рекламы и информации демонтируются. Для эксплуатации необходимо получить специальное разрешение в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Нижегородский район очистят от несанкционированных граффити и рекламных объявлений.