Более 120 лесных пожаров зарегистрировано в Нижегородской области в прошлом году Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 120 лесных пожаров зарегистрировано в Нижегородской области в прошлом году. Об этом сообщили на пресс-конференции в ГУ МЧС по Нижегородской области 24 марта.

Согласно информации, в 2021 году на территории региона произошло 124 лесных пожара.

По словам замначальника управления надзорной деятельности и профилактики МЧС Александра Пономарева, это почти на 75% больше, чем в 2020 году.

Помимо этого, в минувшем году в регионе было зарегистрировано 958 пожаров сухой травы. По сравнению с 2020 годом количество таких случаев выросло на 14%.

Отмечается, что из-за возгораний сухой травы в регионе зафиксировано 34 случая перехода огня с травы на здания, в результате чего сгорели 63 дома, пострадали 11 единиц техники, а один человек даже погиб.

Специалисты МЧС в преддверии наступления пожароопасного сезона призывают всех нижегородцев быть бдительными при обращении с огнём, особенно при работе на дачных участках. В ведомстве просят граждан не сжигать траву и мусор.

Ранее сообщалось, что более 1500 единиц техники направят на борьбу с лесными пожарами в Нижегородской области в 2022 году.

В региональном минсельхозе сообщили, что в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав национального проекта "Экология", в 2022 году выделено 18,9 млн рублей на приобретение новой лесопожарной техники.