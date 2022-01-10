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Общество

Более 1500 единиц техники будет направлено на борьбу с лесными пожарами в Нижегородской области в 2022 году

16 марта 2022 18:05  [84] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1500 единиц техники будет направлено на борьбу с лесными пожарами в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает правительство региона.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил сводный план тушения лесных пожаров. Документ содержит информацию о профилактике и ликвидации лесных пожаров, количестве специалистов и единиц техники, которые находятся в распоряжении региональных лесопожарных формирований.

Так, в 2022 году будет задействовано более 3200 человек и 1500 единиц техники. 

По словам главы региона, в последние годы была проделана серьезная работа по развитию системы борьбы  с лесными пожарами. В частности, была закуплена новая техника.

В региональном Минсельхозе сообщили, что в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав национального проекта "Экология", в 2022 году выделено 18,9 млн рублей на приобретение новой лесопожарной техники.

Уже весной в лесопожарные станции региона поступит бульдозер для сооружения противопожарных барьеров, а также трал для транспортировки тяжелой и специальной техники.

Также в ведомстве напомнили, что благодаря спецтехнике в 2021 году 93% лесных пожаров было ликвидировано в течение первых суток со дня обнаружения. Всего на территории лесного фонда региона в 2021 году было зарегистрировано 98 лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 32% опережает регионы ПФО по объему восстановления лесного фонда.

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Теги:
Лесные пожары
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