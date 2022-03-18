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Глеб Никитин предложил ряд мер поддержки IT-сферы на федеральном уровне. Об этом губернатор Нижегородской области рассказал на встрече с бизнесом 24 марта 2022 года, прошедшей на "Нижегородской ярмарке".
По словам Глеба Никитина, Нижегородская область традиционно относится к числу регионов – лидеров в IT-отрасли. Глава региона выразил уверенность, что существенную поддержку окажет Указ Президента России Владимира Путина о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий.
Также губернатор отметил, что одной из самых актуальных в плане импортозамещения является IT-сфера. Около половины выручки отрасли ранее обеспечивалось экспортными заказами.
Правительство Нижегородской области предложило на федеральном уровне составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, а также предоставить целевое финансирование на поддержку разработки российского программного обеспечения и увеличить госзаказ. Кроме того, это позволит загрузить предприятия-смежники, которые ранее работали с компаниями-экспортерами услуг в сфере IT.
Ранее правительство Нижегородской области и IT-компании сформировали пакет мер по поддержке отрасли.
СПРАВКА:
Для обеспечения ускоренного развития IT-сферы в рамках Указа Президента предусмотрено:
- льготное кредитование по ставке не выше 3% на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов (условиями получения льготного кредитования аккредитованными организациями являются индексация оплаты работников, а также отказ от сокращения их численности);
- упрощенная процедура трудоустройства на работу для иностранных IT-специалистов;
- освобождение от налога на прибыль до 31 декабря 2024 года и пониженные тарифы на уплату страховых взносов в сумме составляющие 7,6%;
- освобождение от проверок со стороны контрольных органов на срок до 3 лет.
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