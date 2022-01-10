Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
05 марта 2022 13:32  [112] Правительство Нижегородской области и IT-компании формировали пакет мер по поддержке отрасли
05 марта 2022 13:16  [110] ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 2 трлн рублей
05 марта 2022 12:47  [121] "Ростелеком": В киберпространстве неспокойно, но российские специалисты справляются
05 марта 2022 12:25  [119] Банк "Открытие" снижает тарифы по онлайн-инкассации для медицинских компаний
05 марта 2022 12:00  [127] "Лукойл" поздравил участниц ВОВ и сотрудниц Кстовской ЦРБ с женским днём
05 марта 2022 11:25  [130] Каждая третья покупка клиентов ВТБ совершается по картам "Мир"
04 марта 2022 19:17  [402] Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть
04 марта 2022 18:15  [735] Два новых автомобильных производства запустят в Нижнем Новгороде
04 марта 2022 16:17  [297] ВТБ Пенсионный фонд запустил онлайн-оформление НПО на третьих лиц
04 марта 2022 15:45  [330] Конвейеры по выпуску автомобилей ГАЗ продолжают работу в штатном режиме
Бизнес

Правительство Нижегородской области и IT-компании формировали пакет мер по поддержке отрасли

05 марта 2022 13:32  [112] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области совместно с представителями IT-отрасли подготовили перечень актуальных вопросов и предложений о поддержке данной отрасли.

Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, пакет предлагаемых мер будет направлен в федеральные органы исполнительной власти.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых льготах для IT-компаний из России. Так, правительству РФ было поручено обеспечить ежегодное выделение из бюджета средств на гранты для перспективных отечественных разработок в сфере IT, выделить средства аккредитованным IT-компаниям на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня их зарплат, а также предоставить льготные кредиты по ставке не более 3% на новые проекты.

Егор Поляков отметил, что наш регион обладает существенным потенциалом в сфере IT/AI–технологий, и основная задача - сохранить его и обеспечить возможность дальнейшего развития отрасли.

"Сейчас нам нужно понять, достаточны ли для IT/AI-отрасли эти меры поддержки. Еще одна задача – создать актуальный перечень технологических решений, которые необходимы в отечественном исполнении в первую очередь", - рассказал заместитель губернатора.

Ранее правительство РФ принято решение о расширении списка IT-компаний, которые будут получать налоговые преференции: например, компании по созданию приложений для смартфонов, а также те, кто занимается реализацией, установкой и тестированием отечественного софта.

По словам Евгения Федосеева, Нижегородская область уже несколько лет проводит планомерную политику по поддержке и развитию IT–бизнеса.

Директор центра искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев отметил, что новый указ президента стал своевременной и крайне необходимой мерой для предотвращения негативных явлений в отечественной IT-индустрии. Сейчас ведутся оперативные консультации с представителями региональных компаний для подготовки пакета предложений по дополнительной поддержке бизнеса.

Кроме того, Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Компаниям предлагается рассказать о проблемах и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале Госуслуг.

Напомним, федеральную поддержку в виде грантов до 25 млн рублей могут получить нижегородские инновационные компании по конкурсам Фонда содействия инновациям. Заявки принимаются по десяти грантовым программам, ориентированным как на развитие стартапов, так и на дальнейшее масштабирование уже действующего бизнеса, сообщили в областном правительстве.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Технологии
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2022 18:34  [1173] Гранты до 25 млн рублей могут получить нижегородские инновационные компании
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph