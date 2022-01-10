Правительство Нижегородской области и IT-компании формировали пакет мер по поддержке отрасли Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Правительство Нижегородской области совместно с представителями IT-отрасли подготовили перечень актуальных вопросов и предложений о поддержке данной отрасли.

Как сообщил замгубернатора Егор Поляков, пакет предлагаемых мер будет направлен в федеральные органы исполнительной власти.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых льготах для IT-компаний из России. Так, правительству РФ было поручено обеспечить ежегодное выделение из бюджета средств на гранты для перспективных отечественных разработок в сфере IT, выделить средства аккредитованным IT-компаниям на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня их зарплат, а также предоставить льготные кредиты по ставке не более 3% на новые проекты.

Егор Поляков отметил, что наш регион обладает существенным потенциалом в сфере IT/AI–технологий, и основная задача - сохранить его и обеспечить возможность дальнейшего развития отрасли.

"Сейчас нам нужно понять, достаточны ли для IT/AI-отрасли эти меры поддержки. Еще одна задача – создать актуальный перечень технологических решений, которые необходимы в отечественном исполнении в первую очередь", - рассказал заместитель губернатора.

Ранее правительство РФ принято решение о расширении списка IT-компаний, которые будут получать налоговые преференции: например, компании по созданию приложений для смартфонов, а также те, кто занимается реализацией, установкой и тестированием отечественного софта.

По словам Евгения Федосеева, Нижегородская область уже несколько лет проводит планомерную политику по поддержке и развитию IT–бизнеса.

Директор центра искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев отметил, что новый указ президента стал своевременной и крайне необходимой мерой для предотвращения негативных явлений в отечественной IT-индустрии. Сейчас ведутся оперативные консультации с представителями региональных компаний для подготовки пакета предложений по дополнительной поддержке бизнеса.

Кроме того, Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Компаниям предлагается рассказать о проблемах и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале Госуслуг.

Напомним, федеральную поддержку в виде грантов до 25 млн рублей могут получить нижегородские инновационные компании по конкурсам Фонда содействия инновациям. Заявки принимаются по десяти грантовым программам, ориентированным как на развитие стартапов, так и на дальнейшее масштабирование уже действующего бизнеса, сообщили в областном правительстве.