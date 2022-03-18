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Нижегородский Фонд АПК будет докапитализирован на 300 млн рублей

24 марта 2022 16:26  [74] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский Фонд АПК будет докапитализирован на 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимательским сообществом 24 марта на Нижегородской ярмарке.

Согласно информации, данное решение было принято для создания запаса сельскохозяйственной продукции.

Также Глеб Никитин рассказал, что на федеральном уровне на льготное кредитование агропромышленного комплекса планируется выделить 25 млрд рублей, в том числе на Нижегородскую область – 420 млн рублей. Эти средства будут направлены на следующие меры поддержки аграриев страны:

  • отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, а платежи приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев;
  • возможность пролонгации кредита на один год для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку;
  • увеличение субсидированной ставки по вновь выдаваемым краткосрочным кредитам до 100% ключевой ставки ЦБ РФ;
  • предоставление льготной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам до 5% годовых. Новые кредиты тоже будут выдавать на этих условиях - по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года, инвестиционный – от 2-х до 15 лет;
  • компенсация части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности из расчета 2,5 тысяч рублей на производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Сейчас хлебопекарной промышленности уже выделено из федерального бюджета около 90 млн рублей.

Глава региона подчеркнул, что в Нижегородской области также рассматриваются меры поддержки АПК и на региональном уровне - в рамках регионального плана дополнительно выделено 450 млн рублей.

"Из этих средств 300 млн рублей будет направлено сельхозпроизводителям в качестве субсидий на приобретение техники, 150 млн рублей – на реализацию региональной программы льготного кредитования. В дополнение к этому рассматриваем вопрос о выделении финансирования по другим направлениям", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.

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Теги:
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