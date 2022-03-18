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Нижегородский Фонд АПК будет докапитализирован на 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимательским сообществом 24 марта на Нижегородской ярмарке.
Согласно информации, данное решение было принято для создания запаса сельскохозяйственной продукции.
Также Глеб Никитин рассказал, что на федеральном уровне на льготное кредитование агропромышленного комплекса планируется выделить 25 млрд рублей, в том числе на Нижегородскую область – 420 млн рублей. Эти средства будут направлены на следующие меры поддержки аграриев страны:
Глава региона подчеркнул, что в Нижегородской области также рассматриваются меры поддержки АПК и на региональном уровне - в рамках регионального плана дополнительно выделено 450 млн рублей.
"Из этих средств 300 млн рублей будет направлено сельхозпроизводителям в качестве субсидий на приобретение техники, 150 млн рублей – на реализацию региональной программы льготного кредитования. В дополнение к этому рассматриваем вопрос о выделении финансирования по другим направлениям", - добавил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.
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