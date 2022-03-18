Правительство Нижегородской области профинансирует разработку реестра предмета охраны для объектов культурного наследия Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство Нижегородской области профинансирует разработку реестра предмета охраны для объектов культурного наследия. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин на "Нижегородской ярмарке" в ходе встречи с предпринимательским сообществом.

Вопрос о действии программы предоставления в аренду неиспользуемых ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к госсобственности Нижегородской области, на встрече задала индивидуальный предприниматель Дарья Каплун. Постановление, утверждающее эту программу, предполагает, что здания таких ОКН могут быть предоставлены инвесторам в аренду за 1 рубль на срок до 49 лет.

По словам Глеба Никитина, несмотря на действие постановления, инвесторы не проявляют активности, поскольку не всегда могут определить объем затрат, необходимых для выполнения требований по охране ОКН.

В связи с этим было принято решение, что правительство Нижегородской области будет финансировать разработку предмета охраны. В ближайшее время будет выпущено постановление о порядке субсидирования работ по сохранению ОКН.

Реестр ОКН, предлагаемых инвесторам, а также предмет их охраны по мере готовности будет опубликован в открытом доступе.

Также губернатор напомнил, что в Нижегородской области уже есть практика выделения региональной субсидии для восстановления объектов культурного наследия. Так, с привлечением средств областного бюджета в прошлом году были капитально отремонтированы 10 жилых домов – ОКН, жители которых были не в состоянии собрать сумму, необходимую для восстановления исторического здания.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде началась подготовка к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей.