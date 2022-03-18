Глеб Никитин
Фото:
Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей на встрече с бизнесом. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.
Согласно информации, мероприятие прошло на "Нижегородской ярмарке" и длилось более 3,5 часов. На встрече присутствовало около 250 предпринимателей.
Представители бизнеса чаще всего затрагивали тему импортозамещения, поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства в условиях внешнего давления. Отдельный блок вопросов был посвящен социальному предпринимательству.
Глеб Никитин отметил, что все поступившие вопросы и обращения будут изучены, соответствующие поручения органам власти уже даны.
По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого, который был модератором встречи, решения будут дополняться, и для этого необходимо постоянно вести диалог.
Полную запись встречи можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте", на официальной странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+