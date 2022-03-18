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Бизнес

Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей на встрече с бизнесом

24 марта 2022 19:26  [70] Бизнес
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: пресс-служба "Нижегородской ярмарки"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин ответил более чем на 40 вопросов нижегородских предпринимателей на встрече с бизнесом. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие прошло на "Нижегородской ярмарке" и длилось более 3,5 часов. На встрече присутствовало около 250 предпринимателей.

Представители бизнеса чаще всего затрагивали тему импортозамещения, поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства в условиях внешнего давления. Отдельный блок вопросов был посвящен социальному предпринимательству. 

Глеб Никитин отметил, что все поступившие вопросы и обращения будут изучены, соответствующие поручения органам власти уже даны.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого, который был модератором встречи, решения будут дополняться, и для этого необходимо постоянно вести диалог.

Полную запись встречи можно посмотреть в соцсети "ВКонтакте", на официальной странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Предприниматели
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