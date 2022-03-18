Фото:
Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
Согласно информации, компания Apple сообщила, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay.
Так, уже с 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.
Напомним, что платежные системы Visa и Mastercard остановили свою работу в России 10 марта.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+