Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" планируется провести в Нижегородской области в октябре Культура и отдых

Фото: администрация Арзамаса

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" планируется провести в Нижегородской области в октябре. Об этом сообщили в администрации Арзамаса по итогам первого заседания рабочей группы по вопросам подготовки мероприятия с участием местных рестораторов.

Согласно информации, на первом фестивале "Арзамасский трактирщик" в 2021 году городские кафе и рестораны представили посетителям оригинальные блюда, которые в XVIII-XIX веках были частью повседневного меню, а сегодня малоизвестны. Так, гости фестиваля смогли попробовать скоблянку, суп-калью, кулебяку, луковые оладьи, ушное.

По словам главы Арзамаса Александра Щелокова, в прошлом году фестиваль посетило более 2000 человек.

В этом году в мероприятии примут участие еще больше ресторанов и кафе, а меню пополнится малоизвестными блюдами. Уже сейчас арзамасские повара ведут работу по поиску и отбору оригинальных рецептов XVIII-XIX веков. Формат останется тем же – фестиваль кулинарного мастерства. Площадка для проведения – Фестивальная площадь обновленного парка им. А.П. Гайдара.

Ранее фестиваль "Арзамасский трактирщик" стал лауреатом конкурса Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards.