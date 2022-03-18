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Общество

Экотехнопарк появится в Нижегородской области в 2023 году

25 марта 2022 12:42  [24] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экотехнопарк появится в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, правительство Нижегородской области и ППК "РЭО" подписали план-график по реализации пилотного проекта создания в регионе экотехнопарка на принципах экономики замкнутого цикла.

Документ подписали замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин и генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев на форуме в рамках 18-й Международной выставки оборудования и технологий для утилизации отходов и сточных вод WASMA.

Андрей Бетин рассказал, что Нижегородская область выбрана регионом, где будет создан один из восьми экотехнопарков в рамках реализации пилотного проекта "Комплексная система обращения с отходами производства и потребления на принципах экономики замкнутого цикла". Ввод экотехнопарка в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2023 года.

Правительство Нижегородской области и ППК "РЭО" уже организовали работу по анализу потоков вторичных материальных ресурсов, рынков их сбыта, потребности предприятий отрасли в таком сырье для внедрения "зеленой" экономики. Такой подход заключается в том, что отходы одного предприятия являются сырьем для других производств, что сокращает объемы захоронения отходов, минимизирует выбросы опасных веществ в воздух и воду, снижает расходы на содержание, ликвидацию и рекультивацию полигонов и свалок.

Также Андрей Бетин отметил, что Нижегородская область в рамках федерального проекта "Комплексная система по обращению с ТКО" нацпроекта "Экология" успешно достигает и в ряде случаев перевыполняет нормативные показатели. Так, например, доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, на 13,3% выше установленной, а доля обработки (сортировки) образованных ТКО на 23,06% выше установленного показателя.

Ранее сообщалось, что "ВНИИ Экология" начнет разработку проекта первого в Нижегородской области нацпарка.

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Теги:
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