Глеб Никитин поручил взять на контроль вопросы обеспечения антитеррористической защищенности социально важных объектов Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил взять на особый контроль вопросы обеспечения антитеррористической защищенности социально важных объектов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 25 марта состоялось первое в текущем году заседание антитеррористической комиссии в Нижегородской области под председательством губернатора.

На мероприятие были приглашены руководители силовых ведомств, прокуратуры, сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области, представители туристической индустрии и вузов.

Участники заседания обсудили вопросы профилактики идеологии терроризма в молодежной среде, а также выработали меры по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплекса, ядерно-опасных объектов, транспортного и социального назначения, образовательных организаций, гостиничного комплекса.

В целях противодействия возникновению террористических угроз губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным ведомствам взять на особый контроль реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов городской инфраструктуры и промышленности, а также оценить готовность персонала на данных объектах к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера.

Глеб Никитин также отметил, что вопрос противодействия пропаганде идеологии насилия, прежде всего, среди молодежи, находится в зоне постоянного внимания органов исполнительной власти, местного самоуправления и образовательных организаций, профилактические мероприятия проводятся на системной основе с использованием современных методов работы.

В целях повышения эффективности принимаемых мер глава региона поручил разработать механизм выявления лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также провести обучение педагогического состава образовательных организаций тактике реагирования при выявлении признаков деструктивного поведения среди учащихся.