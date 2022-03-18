Нижегородский стартапер разработал уникальный медицинский респиратор Общество

Михаэль Почепский Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский стартапер разработал уникальный медицинский респиратор. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородский ученый Михаэль Почепский представил новый стартап, не имеющий аналогов на отечественном рынке, – электрический респиратор, который позволяет пользователю комфортно работать в условиях низких температур. Стартапер является участником программы "Умник" Фонда содействия инновациям (ФСИ).

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, благодаря участию в программе "Умник" Михаэль Почепский получил единовременный грант в размере 500 тысяч рублей, которые были потрачены на создание рабочего образца.

Изобретение состоит из респиратора и блока питания. Оно может быть применимо как в медицинской сфере, так и на промышленных предприятиях, где существуют экстремальные условия работы при низких температурных условиях.

Михаэль Почепский рассказал, что это единственный существующий на рынке респиратор, который поддерживает температуру вдыхаемого воздуха всегда на одном и том же уровне, независимо от внешней температуры. Таким образом, человек будет лишен чувства холода, работая на морозе.

По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимура Радаева, разработкой уже заинтересовался ряд отечественных компаний для облегчения работы персонала в морозных условиях, а также некоторые бренды одежды.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия получили гранты на инновационные проекты по программам ФСИ.