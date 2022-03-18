Нижегородские предприятия получили гранты на инновационные проекты по программам ФСИ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские предприятия получили гранты на инновационные проекты по программам ФСИ. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, четыре нижегородских предприятия получили федеральную грантовую поддержку в размере 7 миллионов рублей по двум программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) – "Старт" и "Умник-НТИ".

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, грантовые программы охватывают все стадии реализации проекта инновационными предприятиями – от идеи до продвижения уже готового продукта.

Также он добавил, что результаты работы регионального представительства ФСИ – технопарка "Анкудиновка" стабильно улучшаются. Так, в 2020 году предприятиям удалось привлечь 250 миллионов рублей, а в 2021 году уже 326 миллионов рублей.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что по конкурсу "Старт" было поддержано 2 проекта на общую сумму 6 млн рублей. Первый проект – это иммерсивная платформа для изучения иностранных языков, а второй - программно-аппаратный комплекс измерения параметров и построения моделей транзисторов в нелинейном режиме.

По программе "Умник-НТИ" ФСИ поддержал проекты тренажера-скалодрома с динамически изменяющейся геометрией и интеллектуальной системы визуализации навигационных данных с использованием виртуальной реальности.

Ранее сообщалось, что гранты и субсидии предпринимателям увеличат в Нижнем Новгороде.