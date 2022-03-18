Интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет запущена до конца апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет запущена до конца апреля. Об этом заявил глава Центра развития транспортных систем Нижегородской области Артем Бафанов на пресс-конференции 25 марта.

Согласно информации, с помощью карты нижегородцы смогут построить оптимальный маршрут на общественном транспорте "из точки А в точку Б". В настоящее время идет разработка данного сервиса.

По словам Артема Бафанова, вместо привычной трассировки будет предложена альтернатива с пересадками или без них. При помощи карты можно будет узнать расчетное время в пути и найти ближайшую остановку.

Ранее сообщалось, что новая маршрутная сеть нижегородской агломерации в ходе общественного обсуждения существенно изменяется.