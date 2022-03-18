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Бизнес

Игорь Седых рассказал о вопросах, заданных социальными предпринимателями Глебу Никитину

25 марта 2022 16:33  [78] Бизнес

Фото: соцсети Игоря Седых

Директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области", депутат Заксобрания региона Игорь Седых на своей странице в соцсети "Вконтакте" рассказал о вопросах, интересующих социальных предпринимателей особенно сильно.

Напомним, что встреча губернатора Нижегородской области с представителями бизнеса прошла 24 марта на "Нижегородской ярмарке". Мероприятие длилось более 3,5 часов. На встрече присутствовало около 250 предпринимателей, которые задали более чем 40 вопросов.

Глава региона рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционного давления, о необходимости восстановить прерванные логистические цепочки, а также ответил на самые актуальные вопросы предпринимателей.

Так, Олег Малышев, руководитель центра особенного детства "Немолчи", поднял вопросы имущественной поддержки, предложив формирование перечня неиспользуемых помещений, которые находятся в удовлетворительном состоянии, для льготной аренды социальным предприятиям. Глеб Никитин поддержал инициативу.

Татьяна Куляева, руководитель ЧОУ "Первая школа" задала вопрос о санитарно-эпидемиологических требованиях к небольшим частным детским садам, которые сейчас не отличаются от больших муниципальных детских садов и школ. Губернатор поручил Министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с Роспотребнадзором проработать данный вопрос.

Татьяна Варавина (ООО "Бизнес-Град") попросила содействие в процедуре оформления государственной регистрации на медицинские изделия. Вопрос взял под контроль совместно с Росздравнадзором по Нижегородской области замгубернатора Андрея Саносян.

Руководитель ООО "Силач-лифт" Игорь Катков предложил создать коворкинг для нижегородских производителей оборудования.

Также Игорь Седых написал, что со следующей недели было принято решение на еженедельной основе по вторникам в 11:00 (в ближайший вторник в 16:00) проводить очные встречи в Центре инноваций социальной сферы Нижегородской области.

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Теги:
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