Выставка "Театр. Костюмы и портреты маслом" откроется 27 марта в Нижегородском театре драмы Культура и отдых

Михаил Поляков Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка "Театр. Костюмы и портреты маслом" откроется 27 марта в Нижегородском театре драмы. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, выставка "Театр. Портреты маслом" откроется во Всемирный день театра, 27 марта, в Нижегородском государственном театре драмы. Это совместный проект художника Михаила Полякова и драмтеатра.

В течение месяца известный художник Михаил Поляков работал в Нижегородском театре драмы, выполняя зарисовки с натуры и наброски портретов артистов в костюмах из репертуарных спектаклей, а завершал их уже в своей мастерской.

По словам живописца, его вдохновляли образы, созданные артистами театра и художником по костюмам Андреем Климовым. В дополнение к выставке работ Михаила Полякова главный художник театра Борис Шлямин собрал и оформил небольшую коллекцию интересных театральных костюмов прошлых сезонов.

Экспозиция "Театр. Костюмы и портреты маслом" посетители смогут увидеть в фойе театра драмы.

СПРАВКА:

Михаил Станиславович Поляков родился 13 мая 1969 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1993 году окончил художественно-графический факультет Владимирского государственного педагогического института, в 1995 году – отделение "Дизайн интерьера" Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

С 2000 года – член Союза художников России. Участник областных, федеральных и международных выставок.

Картины Михаила Полякова находятся в художественных музеях Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы (Марий Эл), Судака (Крым), Дзержинска, села Большое Болдино, Гороховца, Мстеры, в музее-выставочном зале "Наследие" (Москва), государственном выставочном зале "На Каширке" (Москва) и в частных коллекциях России, США, Австралии, Китая, Чехии, Польши, Германии, Англии, Голландии и других стран.