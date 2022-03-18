Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 марта 2022 17:56  [36] Выставка детского технического творчества "Творчество юных – любимом городу" откроется 28 марта
25 марта 2022 17:36  [64] Выставка "Театр. Костюмы и портреты маслом" откроется 27 марта в Нижегородском театре драмы
25 марта 2022 14:35  [210] Четыре нижегородских театра предоставят скидки на билеты в рамках акции в канун Международного дня театра
25 марта 2022 11:30  [174] Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" планируется провести в Нижегородской области в октябре
24 марта 2022 14:20  [398] НГИАМЗ получил в дар уникальную коллекцию книг и документов о Нижегородской губернии
24 марта 2022 10:40  [1504] "Поезд Победы" прибудет в Нижний Новгород 27 марта
23 марта 2022 17:33  [492] Почти 200 юных нижегородцев прошли отбор в первый этап конкурса хоровых исполнителей "Новые надежды"
22 марта 2022 18:18  [553] Встречи с писателями-лауреатами премии Сергея Михалкова пройдут в Приокском районе
21 марта 2022 14:53  [1049] Нижегородский студент Захар Небогатиков завоевал гран-при конкурса молодых исполнителей им.Балакирева
18 марта 2022 14:50  [767] Презентация поэтического сборника Евгения Стрелкова пройдет в нижегородском "Арсенале"
Культура и отдых

Выставка "Театр. Костюмы и портреты маслом" откроется 27 марта в Нижегородском театре драмы

25 марта 2022 17:36  [64] Культура и отдых
Михаил Поляков

Михаил Поляков

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка "Театр. Костюмы и портреты маслом" откроется 27 марта в Нижегородском театре драмы. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, выставка "Театр. Портреты маслом" откроется во Всемирный день театра, 27 марта, в Нижегородском государственном театре драмы. Это совместный проект художника Михаила Полякова и драмтеатра.

В течение месяца известный художник Михаил Поляков работал в Нижегородском театре драмы, выполняя зарисовки с натуры и наброски портретов артистов в костюмах из репертуарных спектаклей, а завершал их уже в своей мастерской.

По словам живописца, его вдохновляли образы, созданные артистами театра и художником по костюмам Андреем Климовым. В дополнение к выставке работ Михаила Полякова главный художник театра Борис Шлямин собрал и оформил небольшую коллекцию интересных театральных костюмов прошлых сезонов.

Экспозиция "Театр. Костюмы и портреты маслом" посетители смогут увидеть в фойе театра драмы.

СПРАВКА:

Михаил Станиславович Поляков родился 13 мая 1969 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1993 году окончил художественно-графический факультет Владимирского государственного педагогического института, в 1995 году – отделение "Дизайн интерьера" Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

С 2000 года – член Союза художников России. Участник областных, федеральных и международных выставок.

Картины Михаила Полякова находятся в художественных музеях Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы (Марий Эл), Судака (Крым), Дзержинска, села Большое Болдино, Гороховца, Мстеры, в музее-выставочном зале "Наследие" (Москва), государственном выставочном зале "На Каширке" (Москва) и в частных коллекциях России, США, Австралии, Китая, Чехии, Польши, Германии, Англии, Голландии и других стран.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph