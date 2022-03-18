Около 50 км дорог будут отремонтированы в 2022 году в Шахунском районе по нацпроекту Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 50 км дорог будут отремонтированы в 2022 году в Шахунском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в текущем году будет отремонтировано сразу несколько дорог, связывающих районный центр с другими муниципалитетами Нижегородской области, а также трасс, выводящих на границу с Кировской областью.

В частности, летом начнется ремонт 11 км дороги Шахунья - Верховское - Вахтан. На ремонт дороги шириной от 6 до 8 м будет направлено 250 млн рублей.

По словам директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области" Владимира Тужилина, специалисты отфрезеруют старое покрытие, затем уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепят обочины. Также будет заменено около 10 остановочных павильонов и обустроены заездные карманы, а также установлено новое барьерное ограждение протяженностью около километра.

В целом же на ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Шахунском районе в этом году выделено 870 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 350 млн рублей направят на ремонт дорог в Дальнеконстантиновском районе по нацпроекту в 2022 году.