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Общество

Более 350 млн рублей направят на ремонт дорог в Дальнеконстантиновском районе по нацпроекту в 2022 году

09 марта 2022 18:01  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Объём ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Дальнеконстантиновском районе в 2022 году увеличится в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В план ремонта включено десять участков дорог общей продолжительностью 21 км: три – на подъездах к сёлам, пять участков межрайонной трассы Дальнее Константиново – Перевоз и два – на подъезде к районному центру от трассы Р-158.

Как отметил директор ГУАД Владимир Тужилин, в предыдущие годы по нацпроекту БКД в Дальнеконстантиновском районе были отремонтированы участки, соединяющие райцентр с соседними районами. В этом году упор будет сделан на второстепенные дороги, которые важны для перемещения жителей внутри района.

Ремонтные работы стартуют в мае, для района на эти цели выделено 355 млн рублей.

Уже сейчас в районе начался сезонный аварийно-восстановительный ремонт на тех дорогах, которые в этом году не включены в план БКД. Ремонт проводит подрядная организация в рамках контракта на содержание дорог.

Напомним, что на дорогах Нижегородской области начался масштабный ямочный ремонт.

Ранее сообщалось, что всего в предстоящий ремонтный период планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

Так, в рамках нацпроекта БКД на 2022 год запланировано продолжение капитального ремонта трассы Владимир-Муром-Арзамас в Навашине. Будет восстанавливаться покрытие и на участках региональных магистралей: Нижний Новгород - Шахунья - Киров, Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Работки - Порецкое, Шопша - Иваново - Нижний Новгород и Урень - Шарья - Никольск - Котлас.

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Теги:
Дальнеконстантиновский район Дороги Нацпроект
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