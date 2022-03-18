Телебашня Нижнего Новгорода погасит подсветку в "Час земли" Общество

Телебашня Нижнего Новгорода погасит архитектурно-художественную подсветку в "Час земли" 26 марта с 20:30 до 21:30, сообщает нижегородский филиал РТРС.

Филиал РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" присоединится к самой массовой экологической акции на планете "Час Земли", в рамках которой миллионы людей и тысячи организаций выключают на один час электрические приборы, демонстрируя бережное отношение к природе и заботу о сохранении ресурсов нашей планеты.

Стоит отметить, что на антенно-мачтовом сооружении, после отключения подсветки, будет работать только сигнальное освещение, необходимое для маркировки высотного объекта в темное время суток.

Поддержат акцию телебашни РТРС в Перми, Туле, Челябинске, Калуге и других городах. К акции присоединится и Останкинская телебашня в Москве. На один час отключится вся архитектурно-художественная подсветка и медиафасад, за исключением заградительных огней.

СПРАВКА:

"Час Земли" – ежегодная международная акция. Россия участвует в ней с 2009 года.