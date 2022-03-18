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Общество

Рейсы в Махачкалу открываются из нижегородского аэропорта

28 марта 2022 09:23  [151] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рейсы в Махачкалу открываются из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова.

Согласно информации, к полетам по маршруту приступает авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией Pegas Fly.

Выполнение первого рейса запланировано на 30 апреля. Далее полеты будут выполняться с частотой дважды в неделю по вторникам и субботам.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы в 12:20, прибытие в столицу Дагестана 14:55.

Обратно, так же по вторникам и субботам, из Махачкалы рейсы будут вылетать в 16:00, прибытие в Нижний Новгород 18:30. Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее сообщалось, что перелеты по более чем 30 направлениям запланированы в весенне-летнем расписании нижегородского аэропорта.

Среди доступных направлений - Анапа, Сочи, Геленджик, Симферополь и Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Краснодар. Также запланировано до 9 рейсов ежедневно в Москву, до 4 рейсов в день - в Санкт-Петербург.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
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