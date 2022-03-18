"Урок цифры" пройдет в кстовской школе 5 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Урок цифры" пройдет в кстовской школе 5 апреля. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, 5 апреля в Кстове на базе средней школы №8 пройдет открытый урок в рамках проекта "Урок цифры".

Представители министерства информационных технологий и связи Нижегородской области проведут для семиклассников занятие по теме "Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер". Детям расскажут о научных разработках в сфере квантовых технологий, в частности, о квантовых вычислениях, квантовых коммуникациях, квантовых сенсорах и квантовых изображениях.

Также ученики смогут задать вопросы, обсудить перспективы развития IТ-технологий и их востребованность на современном рынке, получить информацию о профориентации в сфере современной физики и информационных технологий.

Напомним, что "Урок цифры" – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. В прошлом учебном году "Урок цифры" охватил больше половины российских школьников. За 3,5 года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 48 миллионов раз.