Фото:
Женская сборная команда из Нижнего Новгорода стала чемпионом России по настольному теннису. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.
Согласно информации, чемпионат России по настольному теннису проходит в Оренбурге с 25 по 31 марта 2022 года. В воскресенье закончились командные соревнования, по итогам которых нижегородская женская сборная стала Чемпионом России. В решающем матче девушки победили сборную Самарской области со счетом 3-1.
В состав команды Нижегородской области вошли воспитанницы МБУ СШОР №13 по настольному теннису Элизабет Абраамян, Мария Долгих, Дарья Чернова, Екатерина Гусева, Влада Воронина. Тренер команды - заслуженный тренер России Сергей Брусин.
Ранее нижегородка Дарья Качанова стала двукратной чемпионкой России по конькобежному спорту.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+