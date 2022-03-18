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Спорт

Женская сборная команда из Нижнего Новгорода стала чемпионом России по настольному теннису

28 марта 2022 11:09  [101] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Женская сборная команда из Нижнего Новгорода стала чемпионом России по настольному теннису. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.

Согласно информации, чемпионат России по настольному теннису проходит в Оренбурге с 25 по 31 марта 2022 года. В воскресенье закончились командные соревнования, по итогам которых нижегородская женская сборная стала Чемпионом России. В решающем матче девушки победили сборную Самарской области со счетом 3-1.

В состав команды Нижегородской области вошли воспитанницы МБУ СШОР №13 по настольному теннису Элизабет Абраамян, Мария Долгих, Дарья Чернова, Екатерина Гусева, Влада Воронина. Тренер команды - заслуженный тренер России Сергей Брусин.

Ранее нижегородка Дарья Качанова стала двукратной чемпионкой России по конькобежному спорту.

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Теги:
Настольный теннис
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