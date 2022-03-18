Фото:
Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на запах газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, 27 марта по системе 112 в ведомство поступали сообщение о запахе газа в Нижнем Новгороде.
"Проводилась проверка соответствующими организациями, но источник запаха не обнаружен", - отметили в региональном МЧС.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года от нижегородцев поступило около 130 сообщений на запах газа в МЧС.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+