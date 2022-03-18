Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на запах газа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на запах газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 27 марта по системе 112 в ведомство поступали сообщение о запахе газа в Нижнем Новгороде.

"Проводилась проверка соответствующими организациями, но источник запаха не обнаружен", - отметили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года от нижегородцев поступило около 130 сообщений на запах газа в МЧС.