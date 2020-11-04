Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2020 14:06  [79] Около 130 сообщений на запах газа поступило от нижегородцев в МЧС
07 ноября 2020 13:18  [131] Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено из-за запаха газа в Нижнем Новгороде
07 ноября 2020 12:52  [186] Школам, детсадам и больницам Нижегородской области предложили бесплатно утилизировать электротехнику
07 ноября 2020 11:36  [226] Запах газа ощутили жители Канавинского района утром 7 ноября
07 ноября 2020 10:52  [398] Всего 44 444 случая: озвучены данные по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области
07 ноября 2020 10:01  [222] Жители Бора остались без холодной воды
06 ноября 2020 18:48  [423] Нижний сегодня: главные события дня
06 ноября 2020 17:23  [278] Новые автобусы ЛиАЗ на газомоторном топливе вышли на маршруты Нижнего Новгорода
06 ноября 2020 16:38  [1758] Скончался Михаил Жванецкий на 87 году жизни
06 ноября 2020 16:15  [703] Глеб Никитин не исключил возврат выпускников на дистанционку
Общество

Около 130 сообщений на запах газа поступило от нижегородцев в МЧС

07 ноября 2020 14:06  [79] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Около 130 сообщений на запах газа поступило от нижегородцев сегодня, 7 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками передвижной радиометрической лаборатории МЧС России были взяты пробы воздуха на наличие примесей.

По результатам лабораторных исследований вредных веществ не обнаружено.

Причина произошедшего устанавливается.

Напомним, утром 7 ноября, жители Канавинского района ощутили запах газа на улице Волжская набережная в мкр."Седьмое небо".

В МЧС рекомендовали жителям, по возможности, оставаться дома и не открывать окна.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph