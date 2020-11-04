Около 130 сообщений на запах газа поступило от нижегородцев в МЧС

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Около 130 сообщений на запах газа поступило от нижегородцев сегодня, 7 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Специалистами Роспотребнадзора и сотрудниками передвижной радиометрической лаборатории МЧС России были взяты пробы воздуха на наличие примесей.
По результатам лабораторных исследований вредных веществ не обнаружено.
Причина произошедшего устанавливается.
Напомним, утром 7 ноября, жители Канавинского района ощутили запах газа на улице Волжская набережная в мкр."Седьмое небо".
В МЧС рекомендовали жителям, по возможности, оставаться дома и не открывать окна.
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