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Общество

Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году

28 марта 2022 15:04  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале.

Согласно информации,  в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" уже разыграны конкурсы на благоустройство 14 территорий, а еще по одной проходят конкурсные процедуры. По остальным 15 территориям уже началась подготовка документации.

Также Юрий Шалабаев напомнил о том, какие пространства будут благоустроены.

Так, в Автозаводском районе благоустроят пространства на ул. Дьяконова, Южное шоссе – ул. Гайдара и несколько территорий по пр. Ильича.

В Ленинском районе: сквер "Труженикам тыла" и территория у Карповской церкви.

В Московском районе: ул. Народная, 38,40 и сквер по ул. Чаадаева, 16,20.

В Сормовском районе: ул. Коминтерна от дома № 168 до № 246, сквер Ленинского Комсомола по ул. Планетной.

В Нижегородском районе: Похвалинский съезд и Лыковая Дамба; в Приокском районе: территория вокруг стадиона "Радий", памятник природы "Дубрава" по ул. Невской и благоустройство второй очереди в мкр "Щербинки-1" на ул. Ларина – пр. Гагарина.

В Советском районе: дубовая аллея на ул. Рокоссовского.

Кроме того, работы уже начались в сквере у кинотеатра "Ракета" в Сормовском районе, сквере на ул. Марата в Канавинском районе, а также на общественном пространстве у дома № 104 на ул. Берёзовская в Московском районе и на бульваре "Аллея памяти и славы им. Рокоссовского".

В ближайшее время работы начнутся в: Сормовском районе - сквер на улице Культуры у д. 11/2 и 13; Ленинском районе - территории с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской и сквера им. Воротынского; Нижегородском районе - сквер по улице Родионова, №23; Приокском районе - сквер у площади им. Маршала Жукова, сквер на пр. Гагарина, №146,148;  Канавине - сквер на улице Генерала Зимина, зона отдыха "Березовая роща"; Автозаводском районе - общественная территория по улице Веденяпина; Московском районе - сквер им. Казакова; в Советском районе - сквер на площади Советской

Ранее сообщалось, что придомовые территории Нижнего Новгорода будут благоустроены за 50 млн рублей.

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Теги:
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