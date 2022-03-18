Территории роста: "Ростелеком" помогает развивать города и регионы Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" принял участие в нижегородской сессии межрегионального онлайн-марафона "Умные города и умные регионы: территории роста". Представители ИТ-сообщества и местных властей из Уфы, Челябинска, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы делились лучшими практиками внедрения цифровых решений в городскую инфраструктуру.

Руководитель управления центра компетенций по организации продаж прикладных проектов ПАО "Ростелеком" Сергей Куликов принял участие в онлайн-марафоне в качестве эксперта. По его мнению, безопасность — ключевой аспект в развитии умных регионов. Обеспечивать ее в общественных пространствах, проводить мониторинг лесных пожаров, следить за экологической обстановкой, предупреждать угрозы возникновения ЧС помогают системы, интегрированные на базе аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город". Провайдер имеет собственное технологическое решение, которое уже внедрено в 12 субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области.

С 2013 года в регионе заработали десятки цифровых сервисов, которые приносят экономический эффект. На базе АПК "Безопасный город" "Ростелеком" разработал и внедрил сервисы, обеспечивающие безопасность на дорогах и в общественных местах, запустил комплекс экстренного оповещения населения, организовал систему связи для единой дежурно-диспетчерской службы 112. В результате появилось единое информационное пространство для экстренных, оперативных и диспетчерских служб.

Сергей Куликов, руководитель управления центра компетенций по организации продаж прикладных проектов ПАО "Ростелеком":

"За годы реализации проектов в области общественной безопасности мы научились интегрировать множество разнородных систем, оперировать огромными базами данных, обеспечивать высокую скорость аналитических алгоритмов. Наша сильная сторона — узкопрофильные задачи, которые мы выполняем быстро и качественно под ключ".

По словам Сергея Куликова, эффект от внедрения систем на базе АПК "Безопасный город" очевиден: в 6 раз — с 30 до 5 минут — сокращается время оповещения населения об угрозе возникновения ЧС, на четверть снижается количество аварий из-за превышения скоростного режима, на 12% уменьшается причиненный пожарами ущерб, на 25% становится меньше преступлений, совершенных в местах установки камер наблюдения.

Современные системы интеллектуального видеонаблюдения с большой достоверностью распознают лица и могут сигнализировать о появлении в ракурсе камер людей, которых разыскивают сотрудники органов правопорядка. Эти функции помогают при расследовании и предотвращении преступлений.

В Нижегородской области уже установлено свыше тысячи камер видеонаблюдения с возможностью ситуационной, транспортной и биометрической аналитики.

"Ростелеком", по данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, лидирует на российском рынке видеонаблюдения по количеству установленных камер наблюдения. Доля оператора составляет 28%. Таким образом, к облачной платформе оператора подключено почти каждое третье устройство в России.

Организатором онлайн-марафона "Умные города и умные регионы: территории роста" выступил издательский дом "Коммерсантъ", "Ростелеком" стал партнером мероприятия.