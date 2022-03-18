Строительный песок Володарского месторождения планируется использовать на строительстве М-12 в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Строительный песок Володарского месторождения планируется использовать на строительстве М-12 и реконструкции М-7 в Нижегородской области, сообщает пресс-служба предприятия.

Володарское месторождение строительных песков, открытое в советское время, становится востребованным, в связи с потребностями современных инфраструктурных проектов Нижегородской области - для строительства скоростной автотрассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" и реконструкции автотрассы М-7 "Волга". Пески Володарского месторождения также могут быть использованы в производстве кирпича, ячеистого бетона, в качестве заполнителя для строительных растворов.

Володарское месторождение строительных песков было выявлено и исследовано в советский период, в связи с возрастающими потребностями Борского стекольного завода.

В 2020 году министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области предоставило лицензию на право разработки Володарского месторождения до 2038 года нижегородской компании "Профикс-Н".

Близкое расположение месторождения к железной магистрали, к федеральной автотрасса М-7 и к судоходной реке Ока, говорит об удобной логистике, а развитая инженерная инфраструктура – об эффективном промышленном использовании.

В сообщении говорится, что особую актуальность инвестиционный проект освоения Володарского месторождения песков приобретает в связи с процессом развития территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в г. Володарск.

В настоящее время, в ТОСЭР планируют зайти несколько крупных резидентов, заинтересованных в использовании местных строительных материалов, для создания производственных объектов.

Кроме того, организация долгое время сотрудничает с кафедрой строительных материалов ФГБОУ "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ), что дает возможность, на этой базе, использовать технологии выпуска строительных материалов, отвечающих требованиям современных заказчиков.

Ранее сообщалось, что щебень из Шиморского месторождения г.о.г. Выкса планируется использовать на стройке М-12 в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Первый этап строительства магистрали протяжённостью 80 км проходит от пересечения с трассой А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга".