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Трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, инспекция труда предупредила завод, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.
Также госинспекция планирует провести профилактический визит на предприятие, в ходе которого работодателю будут разъяснены нормы трудового законодательства в условиях проводимых изменений на производстве.
Ранее сообщалось, что Heineken передаст свой нижегородский завод другому владельцу.
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