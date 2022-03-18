Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2022 18:26  [13] Участок трассы Нижний Новгород – Киров в Шахунском районе будет отремонтирован в 2022 году
28 марта 2022 18:04  [240] Шестеро нижегородцев погибли в ходе спецоперации на Украине
28 марта 2022 17:59  [62] Трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства
28 марта 2022 17:32  [77] Депутат гордумы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в Горьковских чтениях-2022
28 марта 2022 16:04  [123] Вадим Булавинов провел прием граждан в Нижнем Новгороде по вопросам ЖКХ
28 марта 2022 16:04  [114] Траектории трудоустройства с учетом потребностей регионального бизнеса формирует центр карьеры ННГУ
28 марта 2022 15:16  [137] Нижегородская госинспекция труда оштрафовала "Теплосети" за тяжелую травму слесаря
28 марта 2022 15:04  [170] Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году
28 марта 2022 14:58  [134] Более 2200 заявок уже поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"
28 марта 2022 14:20  [201] Менее 800 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки
Общество

Трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства

28 марта 2022 17:59  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, инспекция труда предупредила завод, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

Также госинспекция планирует провести профилактический визит на предприятие, в ходе которого работодателю будут разъяснены нормы трудового законодательства в условиях проводимых изменений на производстве.

Ранее сообщалось, что Heineken передаст свой нижегородский завод другому владельцу.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда заводы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph