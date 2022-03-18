Трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трудинспекция предостерегла нижегородский пивзавод Heineken о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, инспекция труда предупредила завод, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

Также госинспекция планирует провести профилактический визит на предприятие, в ходе которого работодателю будут разъяснены нормы трудового законодательства в условиях проводимых изменений на производстве.

Ранее сообщалось, что Heineken передаст свой нижегородский завод другому владельцу.