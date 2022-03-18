Heineken передаст свой нижегородский завод другому владельцу Бизнес

Завод Heineken в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Heineken передаст свой нижегородский завод другому владельцу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, международная пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка.

Ранее компания прекратила инвестиции и экспорт в Россию, прекратила производство, продажу и рекламу бренда Heineken и объявила, что не будет получать прибыль от бизнеса в России.

Свой российский бизнес, в частности, нижегородский завод "Волга", компания передаст новому владельцу. До этого пивзавод, как и сообщалось ранее, будет работать в штатном режиме.

Также концерн гарантирует сохранение заработной платы всем 1800 российским сотрудникам до конца 2022 года.