Участок трассы Нижний Новгород – Киров в Шахунском районе будет отремонтирован в 2022 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Участок трассы Нижний Новгород – Киров в Шахунском районе будет отремонтирован в 2022 году. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, стоимость ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" составит 356 млн рублей.

По словам директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимира Тужилина, по этой дороге ежедневно проходит около 10 тысяч автомобилей.

Сообщается, что ремонт участка длиной 13,8 км с шириной проезжей части от 8 до 16 метров пройдет с мая по август. Также будут заменены аварийные остановочные павильоны и барьерное ограждение.

Глава городского округа город Шахунья Роман Кошелев рассказал, что отремонтирован будет участок от поселка Гусевский до границы с Тонкинским районом.

Ранее сообщалось, что около 50 км дорог будут отремонтированы в 2022 году в Шахунском районе по нацпроекту.