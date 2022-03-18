Сормовский район Нижнего Новгорода лидирует в антирейтинге по качеству оказания услуг ЖКХ Общество

Фото: Институт проблем социального управления

Сормовский район Нижнего Новгорода лидирует в антирейтинге по качеству оказания услуг ЖКХ. Об этом говорят результаты исследования, которые провел Институт проблем социального управления.

Согласно данным исследования, разменных на информационно-аналитической соцплатформе, в целом по городу полностью удовлетворены качеством услуг ЖКХ 12,8%, ещё 26% скорее удовлетворены. Негативных оценок оказалось больше – 20% полностью неудовлетворены и 23,1% опрошенных скорее неудовлетворены качеством получаемых услуг. При этом, за три года по сравнению с результатами аналогичного опроса в 2019 году сократилось количество тех, кто скорее удовлетворен с 33,7% в 2019 до 26% в 2022, так и тех, кто скорее неудовлетворен с 32% в 2019 году до 23,1% в 2022. А вот количество полностью негативных оценок увеличилось с 8,3% в 2019 году до 20% в 2022.

Среди районов города лидером по сумме позитивных оценок качества услуг ЖКХ стал Автозаводский район, набрав 72,8%. А лидером по сумме негативных оценок оказался Сормовский район. Полностью и скорее неудовлетворено качеством услуг ЖКХ в этом районе 75% жителей. Аналогичным образом выглядят результаты по оценке качества различных видов работ, которые оказывают коммунальщики – в лидерах Автозавод, а в аутсайдерах Сормово.

Как отметил директор Института проблем социального управления Максим Лубяной, ЖКХ - традиционно и заслуженно считается важным индикатором, по которому оценивается уровень развития города, качество его управления и качество жизни населения.

Социологическое исследование "Услуги ЖКХ в Нижнем Новгороде: мнение жителей" проводилось по инициативе Научно-исследовательского Института проблем социального управления 24-25 марта 2022 года на территории Нижнего Новгорода. Выборка комбинированная — общегородская — опрошено 1300 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста. Метод сбора данных – опрос на улице по месту жительства респондентов. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ± 3,68%.

Напомним, что в декабре 2021 года в Арбитражный суд Нижегородской области ООО "ДУК Сормовского района Сормово" подала иск о своем банкротстве. Сумма исковых требований компании составляет более 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Домоуправляющая компания Сормовского района подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Отметим, что генеральным директором управляющей компании является экс-депутат Законодательного собрания Николай Шумилков (заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК).

Добавим, что работа Домоуправляющей компании Сормовского района неоднократно проверялась прокурорами. Нарушения были выявлены в ходе проверки многочисленных обращений жителей района.