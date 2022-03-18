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Экономика

Росатом получит почти 18 млрд рублей на создание экотехнопарков по переработке опасных отходов в ПФО

29 марта 2022 10:55  [53] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росатом получит почти 18 млрд рублей на создание экотехнопарков по переработке опасных отходов в ПФО. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в 2022-2024 годах из бюджета РФ госкорпорация "Росатом" получит 17,7 млрд рублей на создание на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия "Марадыковский" (Кировская область) и "Камбарка" (Удмуртия) экотехнопарков по переработке опасных отходов.

Помимо этого, документом установлено, что государственным заказчиком строительства является госкорпорация "Росатом", а застройщиком - федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в Росатом).

Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов опасности. Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших предприятий по уничтожению химического оружия: в Саратовской области - "Михайловский", Кировской области - "Мирный" (на базе объекта "Марадыковский"), Курганской области - "Щучье" и Удмуртии - "Камбарка". Росатом уже приступил к строительству первых двух экотехнопарков в Саратовской и Курганской областях. Еще три будут строиться с нуля - "Восток" (Усолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (Северск, Томская область).

Напомним, что в 2023 году экотехнопарк появится и в Нижегородской области.

Правительство Нижегородской области и ППК "РЭО" уже организовали работу по анализу потоков вторичных материальных ресурсов, рынков их сбыта, потребности предприятий отрасли в таком сырье для внедрения "зеленой" экономики. Такой подход заключается в том, что отходы одного предприятия являются сырьем для других производств, что сокращает объемы захоронения отходов, минимизирует выбросы опасных веществ в воздух и воду, снижает расходы на содержание, ликвидацию и рекультивацию полигонов и свалок.

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Теги:
Росатом Экология
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