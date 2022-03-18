Первый в этом году асфальт уложен на четвертом этапе трассы М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба компании

Первый в этом году асфальт уложен на четвертом этапе трассы М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Согласно информации, асфальтобетонная смесь использовалась для обустройства технологической площадки в железнодорожном тупике. Туда в 2022 и 2023 годах будут поставляться инертные материалы для производства асфальтобетонных смесей.

Отмечается, что устройство асфальтобетонного покрытия на площадке позволит сократить потери инертных материалов при перевалке, а также поможет избежать загрязнения материалов, что положительно скажется на качестве выпускаемых асфальтобетонных смесей.



Кроме того, укладывая пробный асфальт, дорожники оттачивают рецептуру смеси, которая в дальнейшем будет использоваться для укладки на основном ходу 4-го этапа. При ее разработке они учли погодные условия, интенсивность дорожного движения на будущей трассе М-12.



Всего на 4-й этап асфальтобетонную смесь будут поставлять пять заводов. Протяженность этого этапа М-12 – более 120 км. Большая его часть пройдет по территории Нижегородской области – от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 Муром – М-7 "Волга" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Первый этап строительства магистрали протяжённостью 80 км проходит от пересечения с трассой А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга".