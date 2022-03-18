Анализ вывесок на ул. Ванеева
Фото:
Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.
Согласно информации, целью разработки концепции является упорядочивание размещения информационных конструкций, или вывесок и формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды.
В пояснительной записке к постановлению отмечается неудовлетворительное состояние уличного оформления зданий. Так, многие вывески устарели, выполнены из низкокачественных материалов или расположены хаотично, без учета стилистики домов.
Новая концепция приведет рекламные и инфоконструкции к единому стилю. Для этого собственникам придется выполнить их в одном из 35 цветов.
Ранее сообщалось, что единый дизайн-код введен на 13 улицах Нижегородского района.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+