Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева в Нижнем Новгороде Общество

Анализ вывесок на ул. Ванеева Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно информации, целью разработки концепции является упорядочивание размещения информационных конструкций, или вывесок и формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды.

В пояснительной записке к постановлению отмечается неудовлетворительное состояние уличного оформления зданий. Так, многие вывески устарели, выполнены из низкокачественных материалов или расположены хаотично, без учета стилистики домов.

Новая концепция приведет рекламные и инфоконструкции к единому стилю. Для этого собственникам придется выполнить их в одном из 35 цветов.

Ранее сообщалось, что единый дизайн-код введен на 13 улицах Нижегородского района.