Нижегородцы выбрали новый логотип Автозаводского района к его 90-летию Общество

Новый логотип Автозаводского района Фото: соцсети Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы выбрали новый логотип Автозаводского района к его 90-летию. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Согласно информации, на платформе обратной связи "Лобачевский" завершилось голосование по выбору нового логотипа Автозаводского района, приуроченного к его 90-летнему юбилею. В голосовании приняло участие 1 639 человек.

Победителем стал предложенный вариант № 1, на котором изображён символ города – олень – в прыжке в лаконичном обрамлении юбилейной даты. За него проголосовала почти половина участников опроса – 47,41%.

Остальные голоса нижегородцев распределились следующим образом: варианты №2 и №3 набрали почти одинаковый процент голосов – 21,23% и 22,39% соответственно. На четвёртом месте оказался предложенный вариант нового районного символа № 4, главным отличием которого стали шестерёнки в юбилейной дате.