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Общество

Лаборатория Нижегородского ГУАДа проверяет материалы для производства асфальта перед началом ремонтных работ

29 марта 2022 17:04  [51] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лаборатория Нижегородского ГУАДа проверяет материалы для производства асфальта перед началом ремонтных работ. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, лаборатория Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области начала проверку материалов для производства асфальтобетонных смесей, которые будут применяться в предстоящей ремонтной кампании: песка, щебня, минеральных порошков, битумных и полимерных вяжущих.

Затем пройдет анализ уже готового асфальта на соответствие ГОСТам. После проведения работ лаборатория ГУАДа также берет пробы и проверяет прочностные характеристики и состав, что позволяет максимально обеспечить качество ремонта.

В этом году поставлять асфальт для ремонта дорог будут 57 заводов общей производительностью более 6000 тонн в сутки.

Напомним, что в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области планируется отремонтировать более 700 км дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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